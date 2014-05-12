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محكمة جنايات أسيوط تؤجل قضية محافظ أسيوط السابق إلي جلسة 9 يونيو

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محكمة جنايات أسيوط تؤجل قضية محافظ أسيوط السابق إلي جلسة 9 يونيو محكمة جنايات أسيوط تؤجل قضية محافظ أسيوط السابق إلي جلسة 9 يونيو

محكمة

قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة تأجيل نظر القضية رقم 6176 لسنة 2013 جنايات ثان أسيوط والمقيدة برقم 4186 لسنة 2013 كلي جنوب أسيوط إلي جلسة 9 يونيو القادم لطلب الدفاع وعلي النيابة إحضار المتهمين “محمد عمر أحمد حسن” و “ممدوح مرسي متولي أحمد” و “أحمد عبد الرحيم الحلواني” من محبسهم مع استمرار حبس المتهمين عدا من حضر من تلقاء نفسه.

والمتهم فيها 53 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم 7 محبوسين و20 مخلى سبيلهم و26 هاربين جاري ضبطهم.

وأبرز المتهمين فيها تضم الدكتور يحيي طه كشك محافظ أسيوط الأسبق والدكتور وحيد محمد حسن وشهرته وحيد حامد والدكتور جلال عبد الصادق محمد حسن ومحمود محمد حسن محمد.

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