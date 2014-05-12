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تمرد تطلق حملة ” اكتب مطالبك للسيسي “وتوزع 7 ألف بيان وبوستر بالسويس

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تمرد تطلق حملة ” اكتب مطالبك للسيسي “وتوزع 7 ألف بيان وبوستر بالسويس تمرد تطلق حملة ” اكتب مطالبك للسيسي “وتوزع 7 ألف بيان وبوستر بالسويس

أرشيفية

نظم أعضاء حركة التمرد بالسويس مساء اليوم حملة تحت عنوان ” أكتب مطالبك للسيسي على علم ” بميدان النمسا ضمن حملة الترويج للمشير ودعوة المواطنين لتأييده والتصويت له فى الانتخابات الرئاسية القادمة ، كما تم توزيع 7 ألف بيان وبوستر يتضمن صور وبيانات عن المشير .

حيث قام المواطنين بكتابة وتدوين أسمائهم ومطالبهم على العمل وكان من بينها ” عاوزين عدل وكرامة – مصر بلا بطالة وفقر – الأمن ياريس – مصر لكل المصريين”

قال محمد فداء منسق حركة تمرد بالسويس والمشرق على قطاع القناة أن الوقفة وعلم مصر فكرة جديدة بالمحافظة ولقت قبول شعبي واسع لدي المواطنين الذين حرصوا على كتابت مطالبهم للمشير ، موضحا أن العلم سوف يتم تسليمه للمشير.

تابع فداء أن الحركة قامت بتوزيع كميات كبير من البيانات والبوسترات على مدار الأيام الماضية وأن وقفة اليوم شهدت مشاركة من الاطفال وتم رسم لهم على مصر على وجوههم لذيادة الانتماء لهم.

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