استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الاثنين فريق التجديف المصرى الذي يضم 7 لاعبين برئاسة كابتن عادل فاروق بعد فوزهم بالمركز الثانى على مستوى العالم فى مسابقة عالمية للتجديف .
> اكدت مصادر أمنية بالمطار أن مفتشين من وزارة السياحة كانت في استقبال الفريق وقاموا بإنهاء الاجراءات الخاصة بوصول الفريق بالتعاون مع السلطات الامنية بمطار القاهرة الدولى , واشات المصادر أن الفريق وصل على الطائرة القادمة من ميونخ
وصول فريق التجديف للمطار بعد فوزه بالمركز الثانى عالميا
استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الاثنين فريق التجديف المصرى الذي يضم 7 لاعبين برئاسة كابتن عادل فاروق بعد فوزهم بالمركز الثانى على مستوى العالم فى مسابقة عالمية للتجديف .