وصول فريق التجديف للمطار بعد فوزه بالمركز الثانى عالميا

استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الاثنين فريق التجديف المصرى الذي يضم 7 لاعبين برئاسة كابتن عادل فاروق بعد فوزهم بالمركز الثانى على مستوى العالم فى مسابقة عالمية للتجديف .

> اكدت مصادر أمنية بالمطار أن مفتشين من وزارة السياحة كانت في استقبال الفريق وقاموا بإنهاء الاجراءات الخاصة بوصول الفريق بالتعاون مع السلطات الامنية بمطار القاهرة الدولى , واشات المصادر أن الفريق وصل على الطائرة القادمة من ميونخ