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شتوتجارت يعود لزمن أرمين فيه

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شتوتجارت يعود لزمن أرمين فيه شتوتجارت يعود لزمن أرمين فيه

(إفي): يعود الألماني أرمين فيه لتدريب فريق شتوتجارت مجددا اعتبارا من الشهر المقبل، بعدما قاده للفوز بلقب البوندسليجا في عام 2007.

ويتولى فيه، البالغ 53 عاما والذي قاد شتوتجارت في الفترة ما بين فبرير 2006 ونوفمبر/تشرين ثان 2007 ، تدريب شتوتجارت خلفا للمدرب الهولندي يوب ستيفنز.

وسيبدأ فيه مسيرته كمدرب لشتوتجارت اعتبارا من أول يونيو/حزيران المقبل ولمدة موسمين، بعد أن قاد الموسم الحالي فريق آينتراخت فرانكفورت.

وصرح أرمين فيه على الموقع الرسمي لشتوتجارت قائلا: "أجرينا محادثات جيدة للغاية وانا سعيد جدا وتغمرني الحماسة لتحقيق إنجاز في شتوتجارت".

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فيديو اليوم السابع