اعتزال صاحب أكبر عدد من المباريات بالدوري الفرنسي

(إفي): أعلن حارس باستيا، ميكائيل لاندرو أكثر اللاعبين خوضا لمبارايات في تاريخ الدوري الفرنسي حتى الآن (617 مباراة) اعتزاله.

وأصبح الحارس (34 عاما) الذي أصبح هذا الموسم أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الفرنسي عقب تخطي الرقم المسجل باسم لاعب موناكو في الفترة بين 1975 و1994 ، جان لوك إيتوري (602).

وخاض لاندرو أول مباراة له مع نانت في الثاني من أكتوبر 1996 حينما كان عمره 17 عاما وخمسة أشهر وتحديدا أمام فريقه الحالي باستيا.

وخلال هذه المباراة نجح في التصدي لركلة جزاء سمحت لفريقه بالتعادل سلبيا، وبعدها أصبح مرجعية في التعامل مع ركلات الجزاء.

واستمر لاندرو مع نانت عشرة أعوام حيث توج معه ببطولة الكأس عامي 1999 و2000 والدوري في 2001.

وفي 2006 تعاقد مع باريس سان جيرمان ولعب حتى 2009 ورفع لقب كأس الدوري مع نادي العاصمة في 2008.

وعقب فترة قضاها في ليل حيث لعب منذ 2009 حتى 2012 انتقل إلى باستيا ناديه الحالي.