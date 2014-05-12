أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اعتزال صاحب أكبر عدد من المباريات بالدوري الفرنسي

Google+ Print
اعتزال صاحب أكبر عدد من المباريات بالدوري الفرنسي اعتزال صاحب أكبر عدد من المباريات بالدوري الفرنسي

(إفي): أعلن حارس باستيا، ميكائيل لاندرو أكثر اللاعبين خوضا لمبارايات في تاريخ الدوري الفرنسي حتى الآن (617 مباراة) اعتزاله.

وأصبح الحارس (34 عاما) الذي أصبح هذا الموسم أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الفرنسي عقب تخطي الرقم المسجل باسم لاعب موناكو في الفترة بين 1975 و1994 ، جان لوك إيتوري (602).

وخاض لاندرو أول مباراة له مع نانت في الثاني من أكتوبر 1996 حينما كان عمره 17 عاما وخمسة أشهر وتحديدا أمام فريقه الحالي باستيا.

وخلال هذه المباراة نجح في التصدي لركلة جزاء سمحت لفريقه بالتعادل سلبيا، وبعدها أصبح مرجعية في التعامل مع ركلات الجزاء.

واستمر لاندرو مع نانت عشرة أعوام حيث توج معه ببطولة الكأس عامي 1999 و2000 والدوري في 2001.

وفي 2006 تعاقد مع باريس سان جيرمان ولعب حتى 2009 ورفع لقب كأس الدوري مع نادي العاصمة في 2008.

وعقب فترة قضاها في ليل حيث لعب منذ 2009 حتى 2012 انتقل إلى باستيا ناديه الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع