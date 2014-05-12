فالديز يودع برشلونة

(إفي): تأكدت الشكوك التي تحوم حول مستقبل حارس برشلونة الإسباني المصاب فيكتور فالديز، بعدما توجه اليوم إلى المدينة الرياضية التي تحتضن تدريبات الفريق، لتوديعهم قبل خوضة تجربة احترافية جديدة لم تتضح معالمها حتى الآن.

وزادت التوقعات في الآونة الأخيرة ببقاء فالديز ضمن صفوف الفريق الكتالوني، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أبعدته عن الملاعب منذ مارس الماضي، وهو ما أدى إلى انحسار العروض الاحترافية المقدمة.

وأشارت تقارير صحفية نشرها موقع "الموندو ديبورتيفو" إلى أن اللاعب توجه اليوم إلى المدينة الرياضية، وقام بجمع بعض المقتنيات الخاصة، قبل أن يودع اللاعبين والجهاز الفني وجانب من العاملين.

وينتهي تعاقد الحارس الإسباني بنهاية الموسم الجاري، وقد أعلن قبل إصابته رحيله عن الفريق، ويبدو أن فريق موناكو الفرنسي هي وجهته المقبلة، بعد تناثر شائعات عن وجود عقد مبدئي بين الطرفين.

وحتى الآن لم يعلن النادي الكتالوني رسميا رحيل فالديز، أو عن أي مراسم لتوديع اللاعب للبرسا، خاصة وأن المباراة الأخيرة في موسم البرسا ستكون أما أتلتيكو مدريد يوم السبت في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني.

يذكر أن قائد الفريق الكتالوني كارليس بويول قد أعلن هو الآخر الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم، مع إمكانية إنهاء مسيرته الكروية بسبب الإصابات، وأعلن النادي الكتالوني تكريم "قلب الأسد" في حدث رسمي يوم الخميس المقبل.