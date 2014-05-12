أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فالديز يودع برشلونة

Google+ Print
فالديز يودع برشلونة فالديز يودع برشلونة

(إفي): تأكدت الشكوك التي تحوم حول مستقبل حارس برشلونة الإسباني المصاب فيكتور فالديز، بعدما توجه اليوم إلى المدينة الرياضية التي تحتضن تدريبات الفريق، لتوديعهم قبل خوضة تجربة احترافية جديدة لم تتضح معالمها حتى الآن.

وزادت التوقعات في الآونة الأخيرة ببقاء فالديز ضمن صفوف الفريق الكتالوني، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أبعدته عن الملاعب منذ مارس الماضي، وهو ما أدى إلى انحسار العروض الاحترافية المقدمة.

وأشارت تقارير صحفية نشرها موقع "الموندو ديبورتيفو" إلى أن اللاعب توجه اليوم إلى المدينة الرياضية، وقام بجمع بعض المقتنيات الخاصة، قبل أن يودع اللاعبين والجهاز الفني وجانب من العاملين.

وينتهي تعاقد الحارس الإسباني بنهاية الموسم الجاري، وقد أعلن قبل إصابته رحيله عن الفريق، ويبدو أن فريق موناكو الفرنسي هي وجهته المقبلة، بعد تناثر شائعات عن وجود عقد مبدئي بين الطرفين.

وحتى الآن لم يعلن النادي الكتالوني رسميا رحيل فالديز، أو عن أي مراسم لتوديع اللاعب للبرسا، خاصة وأن المباراة الأخيرة في موسم البرسا ستكون أما أتلتيكو مدريد يوم السبت في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني.

يذكر أن قائد الفريق الكتالوني كارليس بويول قد أعلن هو الآخر الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم، مع إمكانية إنهاء مسيرته الكروية بسبب الإصابات، وأعلن النادي الكتالوني تكريم "قلب الأسد" في حدث رسمي يوم الخميس المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع