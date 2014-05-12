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تدريب25 معلما مصريا على طرق تدريس تكنولوجيا المعلومات بإنجلترا

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تدريب25 معلما مصريا على طرق تدريس تكنولوجيا المعلومات بإنجلترا تدريب25 معلما مصريا على طرق تدريس تكنولوجيا المعلومات بإنجلترا

قال محمود الإسكندرانى، المسئول الإعلامى للبعثة المصرية للمعلمين فى إنجلترا لـ"اليوم السابع"، إن 25 معلمًا مصريًا ضمن بعثة المعلمين لعام 2014 فى بريطانيا وتحديدًا فى جامعة "هل" البريطانية، لدراسة كورس عن "استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تدريس اللغة الإنجليزية".

وأشار إلى أنه يدرس فى الجامعة نخبة من الأساتذة المحترفين فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال التدريس، مثل استخدام السبورة الذكية والآي باد وتطبيقات الويندوز، فضلا عن مهارات التحدث والاستماع، وذلك من أجل تطبيقه فى المدارس المصرية.

وأضاف الإسكندرانى، أنه تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع للتدريب العملى، حيث تم توجيه البعثة إلى إحدى المدارس لتلقى دروس عملية يتم خلالها استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال التعليم.

وأشار الإسكندرانى، أن البعثة ينتهي عملها، وتعد إلى بعد إجازة العيد الفطر المبارك.

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