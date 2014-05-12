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البابا تواضروس: الكنيسة ستنظم مؤتمرين عالميين عن "مار مرقس ومار مينا"

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البابا تواضروس: الكنيسة ستنظم مؤتمرين عالميين عن "مار مرقس ومار مينا" البابا تواضروس: الكنيسة ستنظم مؤتمرين عالميين عن "مار مرقس ومار مينا"

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستنظم مؤتمرا عالميا بالقاهرة فى فبراير 2015 عن القديس مار مرقس مبشر بالمسيحية، ويعد هذا أول مؤتمر عالمى من نوعه.

وأضاف فى لقائه بشعب كنيسة العذراء وأبى سيفين بالشارقة مساء اليوم الاثنين، أن الكنيسة ستنظم مؤتمراً عالمياً آخر فى نهاية فبراير 2015، عن أشهر قديس مصرى وهو "مارمينا العجائبى"، بالقاهرة حيث سيقوم محاضرون من حول العالم بالحديث عن هذا القديس العظيم، وسيستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.
> وحول انتشار الكنيسة الأرثوذكسية أكد قداسته أن الكنيسة حتى عام 1961 لم تخرج خارج الحدود المصرية، وأن أول كنيسة أرثوذكسية خارج البلاد، كانت فى الكويت وبعدها انتشرت الكنيسة الأرثوذكسية فى العالم كله، واليوم يتم الانتشار من خلال القنوات الفضائية القبطية، مستشهداً بقناة "سى تى فى" والتى تقوم بتقديم برنامج باللغة الامهارية لشعب إثيوبيا.

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