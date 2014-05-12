تأجيل الاحتفال بيوم التمريض المصرى إلى ما بعد انتخابات الرئاسة

أعلنت النقابة العامة للتمريض تأجيل الاحتفال بيوم التمريض المصرى، والذى كان مقرراً تنظيمه اليوم الاثنين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولحين استقرار الأوضاع السياسية.

وقالت كوثر محمود نقيب التمريض فى تصريحات صحفية مساء اليوم، إنه تم تأجيل الاحتفال بيوم التمريض إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى يتم دعوة رئيس الجمهورية إلى الحضور والمشاركة فى فعاليات الاحتفال.

> وأكدت نقيب التمريض أنه سيتم تكريم الممرضات فى المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة بالإضافة إلى الممرضات اللائى لم يشاركن فى إضراب الأطباء والصيادلة.