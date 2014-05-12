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بان كي مون يعين نرويجية قائداً لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص

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بان كي مون يعين نرويجية قائداً لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص بان كي مون يعين نرويجية قائداً لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص

بان كى مون

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم عن تعيين اللواء النرويجي السيدة كريستين لوند، قائدا لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص،لتحل محل اللواء الصيني تشاو ليو، الذي ستنتهي ولايته في 13 أغسطس عام 2014.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دورجيك اليوم،إن بان كي مون أعرب عن تقديره لخدمة اللواء ليو مع القوة الأممية في قبرص.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي أن اللواء وند سوف تجلب معها 34 عاما من القيادة العسكرية والخبرات الوظيفية على الصعيدين الوطني و الدولي،حيث سبق أن شغلت منصب نائب قائد قيادة القوات الجيش النرويجي في الفترة من 2007-2009 .

وفي عام 2009 ، كانت أول ضابط في الجيش من الإناث يتم ترقيتها إلى رتبة لواء.

وتتضمن تجربتها السابقة مع الأمم المتحدة الخدمة مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( اليونيفيل ) ،ولديها خبرة واسعة في العمليات المتعددة الجنسيات ، بما في في المملكة العربية من خلال عملية عاصفة الصحراء عام 1991 ،وقوات ايساف للمساعدة الأمنية الدولية التابعة للناتو في أفغانستان.

ا.ش.ا

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