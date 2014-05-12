أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اعتقال خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم بتفجير محطة حافلات بالعاصمة النيجيرية

Google+ Print
اعتقال خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم بتفجير محطة حافلات بالعاصمة النيجيرية اعتقال خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم بتفجير محطة حافلات بالعاصمة النيجيرية

أعلنت السلطات النيجيرية القبض علي خمسة أشخاص يشتبه في تنفيذهم التفجير الذي هز محطة حافلات بمنطقة “نيانيا” بالعاصمة أبوجا مؤخرا، وأدى إلى مقنل نحو 75 شخصا وإصابة العشرات.

وعرض مسئولون في الشرطة والمخابرات على وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين المشتبه بهم ولكن المسئولين قالوا ان المخطط الرئيس للتفجيرات والذي يدعي رفاعي ابو بكر تسيجا ومساعده امينو صديق ، مازالا هاربين ويجري البحث عنهما.
> كان الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان قد أعلن منذ يومين القبض علي مشتبه بهم، مشيرا إلى أن المعتقلين يدلون بمعلومات مهمة عن الأشخاص الذين يمولون عمليات الإرهاب بالبلاد وخاصة تفجير أبوجا.

وأعلن جوناثان أن موضوع خطف الفتيات بولاية بورنو سيعجل بنهاية جماعة “بوكو حرام “في ظل التعاطف الدولي مع نيجيريا والعروض الدولية لتقديم المساعدات الأمنية لتحرير الفتيات.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا