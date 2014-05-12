اعتقال خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم بتفجير محطة حافلات بالعاصمة النيجيرية

أعلنت السلطات النيجيرية القبض علي خمسة أشخاص يشتبه في تنفيذهم التفجير الذي هز محطة حافلات بمنطقة “نيانيا” بالعاصمة أبوجا مؤخرا، وأدى إلى مقنل نحو 75 شخصا وإصابة العشرات.

وعرض مسئولون في الشرطة والمخابرات على وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين المشتبه بهم ولكن المسئولين قالوا ان المخطط الرئيس للتفجيرات والذي يدعي رفاعي ابو بكر تسيجا ومساعده امينو صديق ، مازالا هاربين ويجري البحث عنهما.

> كان الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان قد أعلن منذ يومين القبض علي مشتبه بهم، مشيرا إلى أن المعتقلين يدلون بمعلومات مهمة عن الأشخاص الذين يمولون عمليات الإرهاب بالبلاد وخاصة تفجير أبوجا.

وأعلن جوناثان أن موضوع خطف الفتيات بولاية بورنو سيعجل بنهاية جماعة “بوكو حرام “في ظل التعاطف الدولي مع نيجيريا والعروض الدولية لتقديم المساعدات الأمنية لتحرير الفتيات.

ا.ش.ا