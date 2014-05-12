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الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على روسيا ويرفض نتائج استفتاء جنوب شرق أوكرانيا

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الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على روسيا ويرفض نتائج استفتاء جنوب شرق أوكرانيا الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على روسيا ويرفض نتائج استفتاء جنوب شرق أوكرانيا

رفض وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الاستفتاء، الذي جرى أمس الأحد في مناطق جنوب شرق أوكرانيا.

وتضمن بيان لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين، نقلته وكالة أنباء ” إيتار ــ تاس ” الروسية توسيعا للعقوبات المفروضة ضد روسيا، على أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بدءً من مساء اليوم.

وجاء في البيان: ” قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إلحاق أسماء 13 شخصية إضافية بقائمة الأشخاص الذين يحظر عليهم الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، ويتعين تجميد أصولهم المصرفية في بنوك الاتحاد الأوروبي، وتقرر أيضا تجميد حسابات شركتين في القرم”.

وذكر البيان: “أن مجلس الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالاستفتاء الذي جرى يوم أمس الأحد ولن يعترف مستقبلا بأي استفتاء لا يحظى بالشرعية، لافتا إلى أنه نظرا للتطورات الأخيرة وعدم اتخاذ الخطوات الرامية إلى الحد من تصعيد النزاع، قرر المجلس توسيع قائمة المعايير التي تسمح بتعريض شخصيات ومؤسسات روسية معينة لإجراءات حظر تمنع الحصول على التأشيرة وتقضي بتجميد أصولها المصرفية”.

وأشار إلى أن العقوبات تنسحب على الأشخاص والجهات الرسمية “التي تعتدى ممارساتها على وحدة الأراضي الأوكرانية”، وعلى مؤسسات القرم وسيفاستوبول التي انتزعت حقوق ملكيتها “في مخالفة للتشريعات الأوكرانية”، وعلى “الأشخاص الذين جنوا المنافع نتيجة لهذه الإجراءات”.

وأشاد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه “بأداء اللجنة الأوروبية لتحديد الآثار القانونية” التي تتمخض عن إلحاق القرم بقوام روسيا الاتحادية.

ا.ش.ا

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