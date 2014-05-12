أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مجلس الأمن يعرب عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في إفريقيا الوسطي

Google+ Print
مجلس الأمن يعرب عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في إفريقيا الوسطي مجلس الأمن يعرب عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في إفريقيا الوسطي

جدد مجلس الأمن الدولي إعرابه عن “القلق الشديد ازاء تدهور الوضع الأمني في دول منطقة وسط أفريقيا ، وخاصة الأزمة في جمهورية افريقيا الوسطي، وامتداد اثرها الإقليمي في وسط المنطقة ، بما في ذلك اتساع نطاق الأنشطة الإرهابية لجماعة بوكو حرام في نيجيريا”.

كما أعرب المجلس أيضا ـ في بيان صحفي اليوم ـ عن القلق ازاء انعدام الأمن البحري في خليج غينيا، والإتجار غير المشروع بالأحياء البرية ، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، وأدان بشدة “الهجمات المروعة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها (جيش الرب للمقاومة) ، وانتهاكاته المتواصلة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان بما في ذلك تجنيده للأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح وأعمال القتل والتشوية والاغتصاب”.

ورحب بيان المجلس بالجهود الدبلوماسية التي بذلها السيد أبو موسي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته ، والمبعوث الخاص للإتحاد الأفريقي المعني بمسألة جيش الرب للمقاومة السيد فرانسيسكو ماديرا في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي، وتسهيل استمرار عمليات فرقة العمل الإقليمية التابعة للإتحاد الإفريقي في المنطقة.

وحث البيان بلدان المنطقة علي مزيد من التعاون مع فرقة العمل الإقليمية من أجل انهاء خطر (جيش الرب للمقاومة ) ، وعلي اتخاذ التدابير اللازمة لعدم افلات أعضاء جيش الرب من العقاب علي ما تقوم به من عمليات علي أراضيها.

كما حث بيان المجلس بعثات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في المنطقة (بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطي) علي مواصلة جهودها الرامية الي مكافحة (جيش الرب للمقاومة).

وأشاد مجلس الأمن الدولي في بيانه بجهود الجهات المانحة لتقديم المساعدات الإنسانية الي السكان المتضررين من جيش الرب للمقاومة في افريقيا الوسطي والكونغو وجنوب السودان ، ودعا الي السماح بوصول المساعدات الإنسانية علي نحو آمن ودون عوائق لجميع المتضررين في تلك البلدان.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا