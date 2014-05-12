مصري يفوز بمسابقة صندوق النقد الدولي بالأردن في مجال الإصلاح الاقتصادي

فاز شاب مصري وثلاثة شباب آخرين من الأردن ولبنان واليمن في مسابقة صندوق النقد الدولي التي تقدم لها 53 شابا ، والخاصة بتقديم أطروحات وحلول واقعية من وجهة نظرهم للإصلاح الاقتصادي على مدى العشرين عاما المقبلة.

ومن جهتها ، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم أسماء الفائزين الأربعة فيما قامت بتسليم شهادات تقدير لهم وذلك على هامش مؤتمر(بناء المستقبل .. الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي) الذي يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي في عمان بحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور.

والشاب المصري الفائز هو محمد رضا مدير إدارة المخاطر بقطاع البورصة ، حيث فاز بالجائزة على خلفية تقديمه ورقة عمل إلى صندوق النقد تتضمن مجموعة من الحلول وآليات التنفيذ بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون بمثابة مشروعات كثيفة العمالة ، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.

وقال رضا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان إن :”من بين الحلول التي تقدم بها إلى الصندوق هي إعادة هيكلة المنظومة التعليمية كي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالي والانتقال بالمهن الحرفية من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي عبر تطويرها ودمج الموهبة مع التعليم وتوفير مشروعات فردية متناهية الصغر”.

وأضاف الشاب المصري الفائز أنه أكد في ورقته على ضرورة إعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية والمنظومة الضريبة وتحقيق الاستقرار السياسي وتوفير البنية التحتية ، مشيراً إلي أن أطروحاته والثلاثة الآخرين لاقت إقبالا وتجاوبا من الصندوق والجميع حيث إنه سيتم الاستعانة بهم في المشروعات المستقبلية له.

ا.ش.ا