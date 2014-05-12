حقيقة مقاضاة رانيا يوسف لأحمد حلمي

ترددّ على نطاق واسع، وفي العديد من الصّحف والمواقع الإلكترونية، يوم الأحد خبر يفيد بقيام الفنانة رانيا يوسف بمقاضاة الممثل أحمد حلمي.

وجاء في متن الخبر أنّ حلمي وشركته الإنتاجية، استبعدا رانيا من دون سابق إنذار عن بطولة مسلسل "العملية ميسي"، حيث تفاجأت الممثلة بحلول بشرى بدلاً منها.

ولكن رانيا نفت الخبر لـ"سيدتي نت"، وأكدت أنّها لم تُقدم على مقاضاة أحد، وشددت على أنّه مهما حدث فإنّ حلمي هو زميل لها وتحترمه، ولا يمكن أنّ تصل الأمور بينهما إلى الحد الذي كتب بشأن مقاضاته. وأضافت الممثلة: "في النّهاية، الأدوار قسمة ونصيب، وأنا مشغولة جداً في ثلاثة مسلسلات، حيث أقوم بتصوير مسلسل "الإخوة"، وكذلك "الصندوق الأسود"، وأخيراً مسلسل "السبع وصايا"".

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