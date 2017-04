Frank Langella ينضم الى The Driftless Area

وافق الممثل Frank Langella على الإنضمام إلى فيلم The Driftless Area حيث سيؤدي دور البطولة الى جانب مجموعة من الممثلين أذكر منهم Anton Yelchin و Zooey Deschanel و John Hawkes. الفيلم مقتبس عن رواية للكاتب Tom Drury تحمل نفس العنوان والإخراج سيتولاه Zachary Sluser الذي شارك Tom في كتابة السيناريو. من المتوقع أن يبدأ تصوير The Driftless Area نهار الأربعاء المقبل في Vancouver. يذكر أن الفيلم الجديد للممثل Frank Langella عنوانه Grace of Monaco سيبدأ عرضه هذا الأسبوع في العديد من البلدان العربية.