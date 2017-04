The Flintstones الى الشاشة الكبيرة مجدداً

أعلنت شركة Warner Bros. Pictures أنها تعمل حالياً على فيلم كرتوني أبطاله الرسوم المتحركة الشهيرة The Flinstones وقد أوكلت مهمة كتابة السيناريو الى Chris Henchy الذي سبق وعمل على عدّة أفلام أذكر منها Land of the Lost و The Other Guys و The Campaign كما سيشارك الممثل Will Ferrell في إنتاج الفيلم. يذكر أن The Flinstones إبتكرهم الثنائي William Hanna و Joseph Barbera وبدأوا مشوارهم على الشاشة الصغيرة عام 1960 في سلسلة تلفزيونية تحمل إسمهم، قبل أن ينتقلوا لأول مرة على الشاشة الكبيرة عام 1994 في فيلم تولّى إخراجه Brian Levant وبلغت كلفة إنتاجه 46 مليون دولار وجمع 341 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي.