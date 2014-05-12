أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

The Flintstones الى الشاشة الكبيرة مجدداً

Google+ Print
The Flintstones الى الشاشة الكبيرة مجدداً The Flintstones الى الشاشة الكبيرة مجدداً

الإثنين 12-05-2014 21:10

أعلنت شركة Warner Bros. Pictures أنها تعمل حالياً على فيلم كرتوني أبطاله الرسوم المتحركة الشهيرة The Flinstones وقد أوكلت مهمة كتابة السيناريو الى Chris Henchy الذي سبق وعمل على عدّة أفلام أذكر منها Land of the Lost و The Other Guys و The Campaign كما سيشارك الممثل Will Ferrell في إنتاج الفيلم. يذكر أن The Flinstones إبتكرهم الثنائي William Hanna و Joseph Barbera وبدأوا مشوارهم على الشاشة الصغيرة عام 1960 في سلسلة تلفزيونية تحمل إسمهم، قبل أن ينتقلوا لأول مرة على الشاشة الكبيرة عام 1994 في فيلم تولّى إخراجه Brian Levant وبلغت كلفة إنتاجه 46 مليون دولار وجمع 341 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي