مطربو الوطن العربي يقدّمون العزاء بوفاة شاعر النّجوم

أقيم يوم الأحد عزاء الشّاعر الغنائي الكبير مجدي النّجار في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، حيث حرص عدد كبير من نجوم الأغنية الذين تعامل معهم النّجار على تأدية واجب العزاء، وكان في مقدّمة الحضور المنتج محسن جابر وشقيقه مصطفى جابر.

وكان لافتاً حضور النّجم الإماراتي حسين الجسمي لتقديم العزاء، حيث يزور مصر من أجل تلبية دعوة احتفال مركز راشد للمعوقين. لكنّه حرص على الانضمام إلى المعزّين بالنجار، بعد أن غادر الاحتفال باكراً.

وبالرغم من حزنه الشّديد على فراق والده، منذ أيّام إلاّ أنّ الفنّان محمد حماقي كان أيضاً في مقدّمة المعزّين بوفاة الشاعر مجدي النجّار، كما حضر أيضاً: الإعلامي طارق علام، وعمرو مصطفى، ووليد سعد، والفنانان مدحت صالح وخالد عجاج.

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