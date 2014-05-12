محلب يبحث مع عضو مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز العلاقات المشتركة

استقبل المهندس إبراهيـم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كامير مان، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، والسفير الفرنسي بالقاهرة.

وأكدت «كامير مان» خلال المقابلة على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، والعمل على تعزيز هذه العلاقات الثنائية في كافة المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية، وكذا زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق توفير المناخ الملائم للمستثمرين، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانات للاستثمار فى القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، داعياً في هذا السياق إلى زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر فى كافة المجالات ذات الصلة.

كما تم خلال المقابلة تأكيد رئيس الوزراء على استكمال تنفيذ بنود خارطة المستقبل التى ارتضاها الشعب المصرى، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أجواء تتسم بالديمقراطية والشفافية والنزاهة يشهد لها الجميع، مع التزام الحكومة بالحياد التام بين كل المرشحين.

وفى ختام المقابلة، أكدت البرلمانية الفرنسية على أنها ستقوم بشرح حقيقة الأوضاع فى مصر كما رأتها على الطبيعة خلال الزيارة، ورداً على دعوة رئيس الوزراء لزيادة حركة السياحة الفرنسية الوافدة الى مصر أكدت كاميرمان أنها تشجع زيادة أعداد السائحين الفرنسيين إلى مصر، خاصة بعد ما لمسته خلال الزيارة من استقرار للأوضاع الأمنية، مما يؤهل مصر لجذب المزيد من السائحين خلال الفترة القادمة.