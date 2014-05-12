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4 ملايين جنيه من صندوق التكافل بجامعة القاهرة لدعم مستشفى الطلبة

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4 ملايين جنيه من صندوق التكافل بجامعة القاهرة لدعم مستشفى الطلبة 4 ملايين جنيه من صندوق التكافل بجامعة القاهرة لدعم مستشفى الطلبة

أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم صرف أربعة ملايين جنيه من صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة، لدعم مستشفى الطلبة وتحسين كفاءتها، وتوفير ما تحتاجه من مستلزمات طبية، لتقديم خدماتها العلاجية بمستوى جيد لطلاب الجامعة.

وأشار أبو ستيت، فى تصريح اليوم الاثنين، إلى أن هناك خطة لتطوير مستشفى الطلبة، تشمل تجهيزات المعامل وغرف العمليات والطوارئ، موضحًا أن صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة قدم نحو 3 ملايين جنيه مساعدات للطلاب خلال العام الجامعى الحالى 2013- 2014 استفاد منها نحو 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف الكليات فى شكل دعم للرسوم الدراسية لبعض الطلاب غير القادرين، فضلا عن تقديم تكاليف العلاج لبعض الطلاب وشراء الكتب الدراسية.

وأكد أن الجامعة تعمل على تنمية موارد الصندوق من منافذ البيع بالحرم الجامعى، لتلبية احتياجات الرعاية الاجتماعية للطلاب.

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