"ديزني لاند" وجهة مايا نعمة الصيفيّة

ستحقّق الفنّانة مايا نعمة حلماً لطالما راودها، إذ ستقضي إجازة في "ديزني لاند" بشرق "باريس".

في هذا المنتجع الذي يشكّل مكاناً مفضّلاً للكبار والصغار على السواء، تتعدّد الخيارات السياحية، ومن بينها:التسوّق وزيارة الحديقة والاستوديوهات والتجوّل في القرية الزاخرة بالمتاجر والمطاعم. ولهواة الرياضة نصيبهم، إذ ثمة ملعب للغولف وحدائق عدة.

افتتح مركز "ديزني لاند" الترفيهي سنة 2002، ويمتد على مساحة 19.4 كيلومتراً مربعاً، ويبعد حوالي 35 دقيقة عن "باريس"، وقد أصبح من بين الوجهات السياحيّة الأكثر شعبيّة فيها، حتى أنّه تفوّق على "برج ايفل"!

ويتراءى النمط الأميركي القديم للزائر، في شارع الولايات المتحدة الرئيس الذي تصطف مبان مشغولة من الخشب ومتاجر منوعة على جانبيه، ويتيح له فرصة استعادة صور الشخصيات المحببة كـ "بينوكيو" و"الجميلة النائمة" من خلال المرور بمنازلها، أو إعادة القيام بمغامرات الأبطال الكرتونية في "أدفنتشرلاند"، عبر المطاردات السريعة في الماء.

ولعشّاق السينما والأضواء ملتقى في "حديقة ديزني لاند"، ضمن أجواء صاخبة، تصنعها الأنوار والكاميرات ومؤثرات الصوت، مع التعرّف إلى كواليس صناعة الأفلام والخدع المعتمدة في التصوير.

وهناك، يمكن الإقامة في أحد أقسام المجمع الذي يضمّ 7 فنادق، حيث تتوافر مروحة واسعة من الخيارات، ومنها:

_ "ماجيك سركيس هوتيل": يبعد 10 دقائق من "ديزني لاند" باريس، ويضمّ حوض سباحة وغرفة للياقة البدنية و"سبا" للعناية بالجمال. ولغرفه إطلالة بانورامية على البحيرة أو الحديقة.

_ لا بدّ من تذوق البيتزا مع شخصيات ديزني في "كافيه ميكي"، أو تناول العشاء في محيط الأمراء والأميرات، حيث تستقبل "ساندريلا" الحاضرين استقبالا حاراً، لتنقلهم إلى إحدى المقصورات الرومانسية الحالمة!

يفتح هذا المنتجع الترفيهي من الأحد الى الخميس، من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً، أمّا الجمعة والسبت فحتى التاسعة ليلاً.

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