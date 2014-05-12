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“التجمع الوطني الديمقراطي” يعتزم المشاركة في مشاورات تعديل الدستور الجزائري

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“التجمع الوطني الديمقراطي” يعتزم المشاركة في مشاورات تعديل الدستور الجزائري “التجمع الوطني الديمقراطي” يعتزم المشاركة في مشاورات تعديل الدستور الجزائري

أكد حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائري اليوم الاثنين أن ورشة التعديل الدستورى فى البلاد مسألة ذات أهمية وطنية كبيرة ينبغى أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة معلنا أنه سينظم يوما دراسيا حول التعديل الدستورى يوم الأحد القادم.

وأعرب الحزب  فى بيان له اليوم الإثنين عن استعداده للمشاركة بقوة وفعالية فى المشاورات المرتقبة حول التعديل الدستورى مؤكدا أن ورشة التعديل الدستورى مسألة ذات أهمية وطنية كبيرة ينبغى أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة التى تسوقها بعض الأطراف عبر الصحافة فى هذه المرحلة الدقيقية وبحجج مختلفة معربا عن أسفه لبعض ردود الأفعال التى تكون أحيانا مواقف استباقية دأبت على التشكيك فى مسار الإصلاحات التى باشرها الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقه.

و اعتبر الحزب فى بيانه أن التغيير المنشود هو الذى يكون بالتعاون فى نطاق القواسم المشتركة ومن منطلق الحرص على المصالح العليا للأمة والوطن .

ا.ش.ا

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