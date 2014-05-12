أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصر والعراق توقعان في عمان اتفاقية تعاون لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

Google+ Print
مصر والعراق توقعان في عمان اتفاقية تعاون لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين مصر والعراق توقعان في عمان اتفاقية تعاون لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وقعّت والعراق اليوم الاثنين في عمان اتفاقية تعاون تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين البلدين، وتأتي إيمانا بأهمية العلاقات المصرية العراقية والتي تعد نموذجا يحتذى به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم.

وقد وقّع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة فيما وقعها عن الجانب العراقي أمين سر جمعية رجال الأعمال العراقية محمد الحديثي وذلك على هامش فعاليات معرض الأردن الدولي للصناعات الذي تنظمه مجموعة (آفاق) للاعلام والمؤتمرات.

واتفق الجانبان على إعداد الدراسات واقتراح الخطط والبرامج ومنها برامج الدعم الفني ، التي تكفل زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين والتعاون لتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجستي بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بينهما وضرورة العمل على استفادة المستثمرين من الجانبين من الاتفاقات التجارية الموقعة بينهما.

وأكد الحديثي على أن الاتفاقية التي تصل مدتها إلى عام يبدأ من تاريخ توقيع الطرفين وقابلة للتجديد تنص على تمثيل المجتمع الصناعي والتجاري والاستثماري أمام الجهات المحلية والدولية ودراسة المشاكل الخاصة بمجتمع الصناع والمستثمرين والتجار في كلا البلدين ووضع مقترحات لحلها ورفعها إلى جهات الاختصاص لتذليل كل العقبات.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية