مصر والعراق توقعان في عمان اتفاقية تعاون لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وقعّت مصر والعراق اليوم الاثنين في عمان اتفاقية تعاون تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين البلدين، وتأتي إيمانا بأهمية العلاقات المصرية العراقية والتي تعد نموذجا يحتذى به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم.

وقد وقّع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة فيما وقعها عن الجانب العراقي أمين سر جمعية رجال الأعمال العراقية محمد الحديثي وذلك على هامش فعاليات معرض الأردن الدولي للصناعات الذي تنظمه مجموعة (آفاق) للاعلام والمؤتمرات.

واتفق الجانبان على إعداد الدراسات واقتراح الخطط والبرامج ومنها برامج الدعم الفني ، التي تكفل زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين والتعاون لتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجستي بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بينهما وضرورة العمل على استفادة المستثمرين من الجانبين من الاتفاقات التجارية الموقعة بينهما.

وأكد الحديثي على أن الاتفاقية التي تصل مدتها إلى عام يبدأ من تاريخ توقيع الطرفين وقابلة للتجديد تنص على تمثيل المجتمع الصناعي والتجاري والاستثماري أمام الجهات المحلية والدولية ودراسة المشاكل الخاصة بمجتمع الصناع والمستثمرين والتجار في كلا البلدين ووضع مقترحات لحلها ورفعها إلى جهات الاختصاص لتذليل كل العقبات.

ا.ش.ا