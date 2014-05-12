ديديه ديشان :سعيد بصعود فرنسا للمونديال وسأكون أسعد لو حققت آمال الفرنسيين

أعرب ديديه ديشان المدير الفنى للمنتخب الفرنسى لكرة القدم عن سعادته الغامرة بنجاحه فى قيادة منتخب الديوك للصعود لنهائيات كأس العالم القادمة فى البرازيل خاصة وان الفريق كان قاب قوسين او ادنى من الغياب عن النهائيات بعد خسارته امام اوكرانيا صفر/2 فى مباراة الذهاب فى الملحق الاوروبى فى كييف قبل ان يتمكن من تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة العودة فى باريس.

وقال ديشان في حديث خاص مع مجلة ” وورلد سوكر” أن العديد من الفرنسيين حجزوا تذاكر لحضور مباريات المونديال البرازيلى مشيرا إلى انه رغم سعادته بالتأهل الصعب فإنه سيكون اكثر سعادة لو استطاع ان يحقق الآمال التى يضعها الفرنسيون على فريقهم فى نهائيات كأس العالم.

ومع ذلك أوضح مدرب الديوك ان المنتخب يضم مجموعة من اللاعبين القادرين على المنافسة وتحقيق الانجازات ولكن فى نفس الوقت فإنه فريق لديه نقاط ضعف وهو غير مصنف ضمن الفرق المرشحة للفوز باللقب لأن هناك فرق فى هذه البطولة تملك تاريخا قويا وحققت نتائج افضل مما حققته فرنسا على مدار الاربع سنوات الاخيرة.

وتعليقا على مجموعة فرنسا فى المونديال التى تضم اكوادور وهندوراس وسويسرا اجاب قائلا “هدفنا هو الفوز باللقاء الاول امام هندوراس ثم نرى مايحدث. اننى واقعى رغم ان هذا لايعنى اننى لااملك طموحا.ولكن يجب الا ننسى الاشياء التى حدثت فى كأس العالم الماضية.حيث قال الجميع اننا وقعنا فى مجموعة سهلة فى عام 2010 لكننا خرجنا من الدور الاول ويجب الا ننسى أن آخر مباراة فازت بها فرنسا فى دور المجموعات كانت على توجو فى نهائيات عام 2006 فى المانيا”.

وعن المستوى الذى يقدمه كريم بن زيما مهاجم الفريق فى الآونة الاخيرة ضمن صفوف ريال مدريد الاسبانى اجاب ديشان بأن فعاليته امام المرمى تحسنت وهو يقدم مستوى جيد للغاية ليس فقط داخل المنطقة ولكن فى كافة انحاء الملعب بجانب تطوره التكتيكى.

وفي الوقت نفسه اوضح مدرب منتخب فرنسا أن رافائيل فاران مدافع المنتخب وزميل بن زيما فى النادى الملكى لاعب شاب وحصل على خبرة كبيرة وكان يعانى من مشكلة فى الركبة ولكنه تغلب عليها الآن ومن الجيد انه لم يتأثر سلبا بالاصابة وهو لاعب كبير يلعب دورا مهما فى صفوف المنتخب الفرنسى حاليا.

وفيما يتعلق بنجم خط وسط يوفينتوس الايطالى بول بوجبا اكد انه يملك امكانات كبيرة وهو لاعب صاعد ويحتاج للحافز من اجل التالق ولكنه بوسعه دائما ان يطور من ادائه.

وأخيرا أكد ديشان أنه لا يمكن ان يقول الآن ماذا يعنى النجاح فى نهائيات كأس العالم فى البرازيل فلكل بطولة خصائصها.وذكر أنه لن يكون بوسعه ان يحدد مايمكن ان يحققه فى البطولة حتى يوم 15 يونيو حين يخوض المنتخب الفرنسى مباراته الاولى امام هندوراس.. لكن الأمر المؤكد بالنسبة له أنه لايقع تحت أي ضغوط وهذا ربما يكون في صالحه وصالح الفريق ككل في النهائيات.

ا.ش.ا