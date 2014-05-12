طارق السيد: الفوز على دجلة دافعًا للاعبين محليًا وأفريقيًا

أكد طارق السيد مدرب فريق الزمالك أن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أحمد حسام ميدو يسعى لتحقيق الفوز على وادى دجلة لأن لها أكثر من دافع محليًا وأفريقيًا، حيث يساهم فى الحفاظ على فرص الزمالك فى التأهل للدورة الرباعية، ويجفز اللاعبين بقوة قبل لقاء فيتا كلوب الكونغولى فى أولى لقاءات دورى المجموعات الإفريقى.

ويواجه الزمالك غدًا نظيره دجلة فى لقاء حاسم لمشواره بالدورى العام، حيث أن اقتناص الثلاث نقاط يدفعه بقوة للتأهل للمربع الذهبى للمنافسة على اللقب مع استمرار الانتصارات بالتغلب على اتحاد الشرطة فى المباراة التالية والأخيرة من عمر المسابقة.