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تأجيل محاكمة “الحمبولى” في 3 قضايا قتل وسرقة لجلسة الغد

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تأجيل محاكمة “الحمبولى” في 3 قضايا قتل وسرقة لجلسة الغد تأجيل محاكمة “الحمبولى” في 3 قضايا قتل وسرقة لجلسة الغد

الحمبولي

أجلت محكمة جنايات الأقصر المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى، وهشام السطوحى، وأمانة سر رمضان يوسف وعبد الرءوف مدنى 3  قضايا للمتهم ياسر عبد القادر، أحمد الشهير بـ”الحمبولى”، والمعروف إعلاميًا بـ”خط الصعيد” ونجله “حشمت”، وأفراد تشكيلهما العصابى لاتهامهما بالقتل العمد والسرقة تحت تهديد السلاح، والخطف وترويع المواطنين وحيازة أسلحة نارية  لجلسة غدا الثلاثاء للمرافعة

ومن المقرر ان تستمع غدا المحكمة الى المرافعة في 9 قضايا متهم فيها الحمبولى وسوف تصدر المحكمة حكمها على الحمبولى في 5 قضايا , ليصبح جملة القضايا التى سيحاكم فيها غدا 14 قضية

وكانت الأجهزة الأمنية بالأقصر، نجحت فى القبض على ياسر الحمبولى داخل أحد المساكن بمنطقة الكرنك، نهاية فبراير الماضى، بعد هروبه من سجن قنا العمومى خلال أحداث الانفلات الأمنى، وفتح السجون خلال ثورة يناير، وواصل المتهم نشاطه الإجرامى لمدة 13 شهرا فى السرقة بالإكراه، والخطف والتعدى والقتل العمد، حتى سقط فى يد الشرطة.

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