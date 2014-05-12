وزير الثقافة يناقش تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الثقافة

قالت مرفت واصف، مدير عام الإعلام في وزارة الثقافة، إن الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، التقى بالدكتورهشام الديب، المشرف على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له، بحضور المهندس محمد أبو سعده، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بمكتبه، لمناقشة آليات تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الثقافة والذي يختص بتطوير البنية التكنولوجية ورقمنة المحتوى لوزارة الثقافة .

وناقش الاجتماع موقف المشروعات من حيث أعداد الدراسات والخطط التفصيلية لرقمنة وتسويق المحتوى الثقافي، انشاء بوابة الكترونية تفاعلية متكاملة على شبكة الانترنت، وتطوير بيوت التكنولوجيا، وانشاء نظام ارشيف الكترونى والتحويل الرقمى لمقتنيات مكتبة دار الاوبرا المصرية، وتنمية مهارات استخدام الحاسب الالى للعاملين ، والتدريب التقنى للفنيين على نظم المعلومات والاتصالات الحديثة ، وخدمات مبادرة زيادة الانتاجية للعاملين، وتطوير نظام جهز التذاكر الالكترونية لدار الاوبرا المصرية، وميكنة الاعمال الادارية بمكتب وزير الثقافة ومكاتب رؤساء القطاعات ، بالاضافة لمناقشة اختيار المديرين لتنفيذ المشروعات ومعوقات التنفيذ ومناقشة مشروع اتاحة محتوى مكتبة الأسرة ودار الكتب.

يذكر أن الوفد المرافق يضم كلًا من: نهى عدلي، مساعد اول وزير الاتصالات، والمهندس ربيع محمد عبد العظيم، مدير إدارة المحتوى الرقمي، والمهندس محمد سعد، المشرف على البروتوكول، و أحمد رجب، المدير التنفيذى.