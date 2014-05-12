“سكاي نيوز” بالقاهرة :إذاعة الجزء الثاني من لقاء السيسى بالتليفزيون المصرى

أكد سمير عمر رئيس قناة سكاى نيوز بالقاهرة أنه تم الاتفاق مع رئيس قطاع الاخبار بالتليفزيون المصرى على اذاعة لقاء المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بجزئه الثاني على شاشة التليفزيون المصرى الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم.

وأوضح رئيس قناة سكاى نيوز بالقاهرة – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين – أن نقل الجزء الاول من اللقاء على قناة سي بي سي اكسترا أمس تأتى فى اطار اتفاقية تعاون تم ابرامها مؤخرا بين شبكة قنوات سي بي سي وسكاى نيوز للتبادل البرامجى.

وأكد أن اللقاء مع المرشح الرئاسى لم يتضمن حذف اي جزء ولم يتم عمل أى مونتاج.. مشيرا إلى ان كافة الاسئلة الموجهة تناولت العديد من المجالات وسيتم تناول ملفات اخرى وهامة خلال الجزء الثانى من اللقاء.

ا.ش.ا