رئيس جامعة كفر الشيخ يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة التعليم التقني بالعراق

وقع الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، مذكرة تفاهم مع هيئة التعليم التقني بالعراق ممثلة في الدكتور عبد الكاظم جعفر الياسرى، رئيس الهيئة، وذلك للتعاون العلمي والثقافي في كل البحوث والتعليم وبرامج التدريب للطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

واتفق الطرفان على تدريب أعضاء هيئة التدريس والفنيين والإداريين من العراق فى كليات جامعة كفر الشيخ، وعلى أن يحصل كل متدرب في نهاية التدريب على شهادة رسمية معتمدة وموثقة، وسيتم استقدام أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة إلى الكليات والمعاهد بالهيئة.

كما اتفق الطرفان على إر سال طلبة الدراسات العليا بكليات الهيئة لإكمال متطلبات البحث العلمي في ​جامعة كفر الشيخ، والإشراف المشترك بين الأساتذة المصريين و العراقيين على طلبة الدراسات العليا واقتراح البحوث التطبيقية طبقا لمتطلبات سوق العمل.