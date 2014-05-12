“أونروا”: تطعيمات الأطفال نفدت بغزة والوضع خطير وبحاجة لتحرك عاجل

حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عدنان أبو حسنه، من كارثة صحية خطيرة سيتعرض لها الأطفال في قطاع غزة بسبب نفاد 4 مجموعات من التطعيمات بالإضافة إلى تطعيم شلل الأطفال بصورة كاملة حيث وصل الاحتياطي إلى صفر.

وقال أبو حسنه في تصريح صحفي مساء اليوم إن وكالة الأونروا حذرت منذ شهور عديدة من الوصول إلى هذه اللحظة الخطيرة وغير المسبوقة والتي سيكون لها تاثيرات كارثية على الأطفال والمواليد الجدد.

وأوضح ان تطعيمات الغدة النكافية وشلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والتطعيم الخماسي وتطعيم التهاب السحايا نفدت تماما.مشيرا إلى أن الوضع يزداد خطورة في كل لحظة وعلى جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها الفورية تجاه ما يحدث الآن.

وتابع “المنطقة مهددة بشلل الأطفال الذي انتقل من سوريا إلى مناطق أخرى محيطة ولا يمكن ترك المواليد الجدد دون هذا التطعيم والتطعيمات الأخرى التي خلصتنا من الأمراض الخمسة القاتلة مثل بكتريا التيتانوس والسعال الديكي وغيرها”.

وقال أبو حسنة إن التطعيمات استطاعت أن تخفض نسبة الوفيات بين الأطفال من 150 لكل ألف مولود إلى 20 لكل ألف ولكن الأوضاع الآن خطيرة ويجب التحرك بسرعة لإنقاذ وضع التطعيمات المنهار.

وأوضح أن “الأونروا” على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بغزة، مضيفا أن مسؤولية شراء التطعيمات تقع على عاتق الوزارة فيما تقوم الأونروا بعملية التطعيم لأكثر من 70% من أطفال القطاع.

ا.ش.ا