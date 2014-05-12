رادار مانشستر يونايتد: شو بديلا لإيفر .. ورغبة في ستروتمان

بعد موسم كارثي يعد مانشستر يونايتد نفسه مبكراً حتى لا يخرج بلا ألقاب مرة أخرى من الموسم الجديد.

الشياطين الحمر ودعوا كل المسابقات الأوروبية والمحلية، وإكتفوا بالمركز السابع في الدوري الانجليزي الممتاز ليغيبوا عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى منذ 19 عاماً، بل وفشل الفريق في التأهل لبطولة دوري أوروبا أيضاً.

ومع قرب الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد ليونايتد والذي تقول التكهنات بأنه سيكون مدرب منتخب هولندا لويس فان خال، بدأ مسئولو الفريق الإعداد لعدد من الصفقات التي تعيد الشياطين للواجهة مرة أخرى.

ظهير أيشر ساوثامبتون والمنضم للمنتخب الإنجليزي لوك شو سيكون أول صفقات مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد أن توصل مسئولو يونايتد لإتفاق مع اللاعب والنادي على ضم شو مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

الصفقة متوقفة فقط على توقيع شو بعد أن اتفق اللاعب مع يونايتد على راتبه الأسبوعي الذي يقدر بـ75 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف راتبه مع ساوثامبتون هذا الموسم.

شو سيحل بديلاً للفرنسي باتريس إيفرا الذي سيغادر قلعة أولد ترافورد هذا الصيف وسط أنباء عن لحاقه بزميله نيمانيا فيديتش في إنتر ميلان الإيطالي، أو عودته لناديه القديم موناكو الفرنسي.

ويسعى يونايتد أيضاً لضم لاعب وسط روما الهولندي كيفين ستروتمان بالرغم من إصابته بقطع في الرباط الصليبي والتي ستبعده عن المونديال، لكن ستروتمان سيكون جاهزاً مع بداية الموسم المقبل، ويسعى يونايتد لضم لاعب أيندهوفن السابق سريعاً.

ستروتمان سيكون بديلاً لصفقة البوسني ميراليم بيانيتش لاعب روما أيضاً الذي حاول الشياطين الحمر ضمه لكنه فضل تمديد تعاقده مع روما ليقطع الطريق على مانشستر.

ويواصل يونايتد سعيه لضم صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني توني كروس الذي انتهى تعاقده مع العملاق البافاري، كما ترددت بعد ألأنباء حول رغبة الفريق في ضم ألماني آخر هو ماتس هوميلس مدافع بروسيا دورتموند، بالإضافة للإسباني كوكي صانع ألعاب أتليتيكو مدريد