مؤتمر لعمال الغزل والبترول بعد غد لدعم المشير السيسي

قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج إن :”عمال الغزل والبترول بالقاهرة الكبرى سينظمون مؤتمراً حاشدا بعد غد الأربعاء بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج بالقاهرة للتعبير عن تأييد ودعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية التى تجري يومى 26 و27 مايو الجارى”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج ، قائلاً إن :”هذا المؤتمر يأتي في إطار فعاليات عمال الغزل والبترول لدعم السيسي”.

وأشار فى بيان صحفى له اليوم إلى أن العمال ينظمون هذا المؤتمر بعيداً عن أي تنظيمات ، تعبيراً منهم على مساندتهم للقائد الذي يرون فيه الاستقرار وألأمن والأمان وتحقيق مطالب العمال وأنه القادر بعون من الله ومساعدة الشعب المصري على العبور بمصرنا إلى بر الأمان والحفاظ على وحدة الوطن.

أ.ش.أ