أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مؤتمر لعمال الغزل والبترول بعد غد لدعم المشير السيسي

Google+ Print
مؤتمر لعمال الغزل والبترول بعد غد لدعم المشير السيسي مؤتمر لعمال الغزل والبترول بعد غد لدعم المشير السيسي

قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج إن :”عمال الغزل والبترول بالقاهرة الكبرى سينظمون مؤتمراً حاشدا بعد غد الأربعاء بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج بالقاهرة للتعبير عن تأييد ودعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح فى الانتخابات الرئاسية التى تجري يومى 26 و27 مايو الجارى”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج ، قائلاً إن :”هذا المؤتمر يأتي في إطار فعاليات عمال الغزل والبترول لدعم السيسي”.

وأشار فى بيان صحفى له اليوم  إلى أن العمال ينظمون هذا المؤتمر بعيداً عن أي تنظيمات ، تعبيراً منهم على مساندتهم للقائد الذي يرون فيه الاستقرار وألأمن والأمان وتحقيق مطالب العمال وأنه القادر بعون من الله ومساعدة الشعب المصري على العبور بمصرنا إلى بر الأمان والحفاظ على وحدة الوطن.

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية