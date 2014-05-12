وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يتفقدان حديقة الأورمان لاستكمال عمليات التطوير

قام الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور علاء عبد الرحمن محافظ الجيزة يرافقهما ماجد أبادير الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم، بجولة تفقدية مفاجئة لحديقة الأورمان للوقوف على أعمال تطوير المرحلة الأولى منها، والتى تتضمن المبنى الإدارى والحمامات وتركيب شبكتي الري التى تم الإنتهاء من 16 ألف متر منها من إجمالى 18 ألف متر.

وكلف أبوحديد إدارة الحديقة واللجنة القائمة على تطويرها، بضرورة التنسيق والأجهزة التنفيذية والمحلية بمحافظة الجيزة، لاستكمال عمليات التطوير وإعادة المعشبة بوجه خاص إلى شكلها القديم، وإعادة الحديقة بوجه عام إلى شكلها التراثى الحضارى القديم، مشيرًا إلى أن ذلك التنسيق من شأنه أن تكون الحديقة بمثابة مزارًا سياحيًا لجذب السياحة بشكل أكبر، لتدر دخلًا قوميًا للاقتصاد المصرى.

وأضاف وزير الزراعة بأنه سيتم استكمال شبكات الري الحديث التى تم الانتهاء من 80 % منها، مؤكدًا أن أشجار الحديقة تعد ثروة كبيرة لمصر، وضرورة أن تكون مُعرّفة بالإسم العلمي لها باللغتين العربية والإنجليزية لها لإفادة الباحثين وزوار الحديقة.

وأكد أبو حديد أنه سيواصل المرور المفاجئ على كافة الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة لمعاينة الأعمال التى تم التكليف بها لإعادة الحدائق لشكلها الحضارى و التاريخى.