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بعد الفوز بدوري جنوب أفريقيا مدرب صانداونز: دوري الأبطال هدفنا القادم

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بعد الفوز بدوري جنوب أفريقيا مدرب صانداونز: دوري الأبطال هدفنا القادم بعد الفوز بدوري جنوب أفريقيا مدرب صانداونز: دوري الأبطال هدفنا القادم

أعلن تروت مولوتو مجرب نادى صانداونز أنه بعد الفوز بالدورى الممتاز لكرة القدم فى جنوب أفريقيا فإن الفريق يضع الفوز بدورى الابطال الافريقي هدفا له في المرحلة القادمة.

وكان فريق صانداونز الذي حسم اللقب المحلي يوم الثلاثاء الماضى ،قد تسلم درع الدوري بعد انتهاء مباراته الاخيرة في الموسم مساء أمس أمام نادي باريتزبورج يونايتد التى انتهت بالتعادل الايجابي 1/1.

واعلن مولوتو فى تصريحات نقلها موقع ستارافريكا اليوم الاثنين انه فى ظل الاحتفالات بالفوز بالدورى فإن الفوز بدورى الابطال هو الهدف الجديد للفريق.

وقال “نحن نأمل ان نكون اكبر واكبر.نحن نريد ان نقتحم افريقيا وان نحقق نتائج افضل مما حققها ناديا أورلاندو بيراتس وكايزر تشسيفس. ونحن لدينا طموح ولايوجد سقف لطموحاتنا”.

ا.ش.ا

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