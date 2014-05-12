“هدجسون” يعلن قائمة مبدئية للمنتخب الإنجليزي المشارك في كأس العالم لكرة القدم

أعلن روي هدجسون المدير الفني للمنتخب الانجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين القائمة المبدئية المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل الصيف القادم، تضم 23 لاعبا أساسيا وسبعة لاعبين احتياطيين.

وتضم القائمة في حراسة المرمى كلا من جو هارت وبن فوستر وفريزر فورستر ، و في الدفاع ليتون بينز وفيل جاجيلكا وجاري كاهل وجلين جونسون ولوك شو وكريس سمولينج وفيل جونز.

وضمت قائمة لاعبي خط الوسط كلا من روس باركلي و أليكس أوكسليد تشامبرلين وجاك ويلشير ورحيم سترلينج وستيفن جيرارد وجوردان هندرسون وفرانك لامبارد وآدم لالانا وجيمس ميلنر. وفي الهجوم ريكي لامبرت ووين روني وداني ويلبيك ودانييل ستوريدج.

وتشمل قائمة اللاعبين الاحتياطيين جون رودي وجون فلاناجان وجون ستونز ومايكل كاريك وتوم كليفرلي وآندي كارول وجيرمين ديفو.

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