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رغم خسارة اللقب.. ليفربول أكبر الرابحين مادياً بـ99 مليون استرليني

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رغم خسارة اللقب.. ليفربول أكبر الرابحين مادياً بـ99 مليون استرليني رغم خسارة اللقب.. ليفربول أكبر الرابحين مادياً بـ99 مليون استرليني

حصد ليفربول أكبر جائزة مالية مع نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2013-14 بالرغم من خسارته اللقب في الجولة الأخيرة لصالح البطل مانشستر سيتي.

وبحساب الجوائز المالية المقررة لفرق الدوري بالإضافة لحقوق البث التليفزيوني جمع ليفربول مبلغ 99 مليون جنيه استرليني، بواقع 22 مليون جائزة المركز الثاني، بالإضافة لمبلغ 77 مليون استرليني حقوق بث المباريات الخاصة بالفريق هذا الموسم.

ليفربول تفوق بفارق مليون جنيه إسترليني عن البطل مانشستر سيتي الذي كان حصته 98 مليون استرليني بواقع 24 مليون كونه بطلاً للمسابقة، و74 مليون حصته من بث المباريات هذا الموسم.

وحصد متذيل الترتيب كارديف سيتي مبلغ 64 مليون جنيه استرليني منها 1.2 مليون يحصل عليها صاحب المركز الأخير في المسابقة. وبالرغم من موسم مانشستر يونايتد المخيب الذي انتهى باحتلال المركز السابع، إلا أن حصته من بث المباريات رفعت غلته إلى 91 مليون جنيه استرليني.

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