نائب رئيس الاتحاد الدولي للطائرة يزور وزير الرياضة ويناقش لائحة النظام الأساسي

زار اليوم عمرو علواني، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، ورئيس الاتحاد الافريقي، وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، بمقر الوزارة .

وأكد علواني أن الغرض من الزيارة هو طلب أقامة اجتماع مجلس إدارة صحيح لمناقشة لائحة النظام الأساسي للكرة الطائرة، والأطلاع علي قرار الوزير الأخير بالغاء الجمعية العمومية التي دعا إليها علي السرجاني، لبطلان اجراءت الدعوة لها بعد أن نمى إلى علمه أن السرجاني رئيس اتحاد الكرة الطائرة غير معترف بقرار الالغاء .

وتطرق نائب رئيس الاتحاد الدولي، إلي لائحة السرجاني، وقال إنها لائحة كارثية ومفصلة شخصيا لخدمة أهواء رئيس الاتحاد ولم يتم اتباع أي خطوات أو إجراءت صحيحة في إعدادها، فمنذ سقوط المعينين الذين فصلهم طاهر أبوزيد الوزير السابق، لم يجتمع مجلس الإدارة، فكيف يتم الدعوة الي جمعية عمومية .

وأضاف إلي بعد بنود لائحة السرجاني متسائل كيف يتم الغاء منصب العضو الدولي وهو موجود اساسا في القانون المصري قبل الللائحة .مضيفًا أنه لابد أن تتطابق اللائحة مع قانون الرياضة بنسبة 80% علي الاقل وأن ما قام به السرجاني ليس له علاقة نهائية بالقانون ولا الرياضة.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي أن ما يقوم به السرجاني لم يمر عليهم من قبل وأنه دفع بالطائرة الي اعلي درجات العشوائية . وأضاف ساخرا: هل يعقل ان يتم وضع بند في اللائحة ينص علي انه في حال تحدث اي من اعضاء مجلس الادارة الي الصحافة او الاعلام دون اذن من رئيس الاتحاد يتم فصله هل هذا معقول وهل عندنا الي زمن السخرة ؟ وايضا تم الغاء بند ال8 سنوات واضاف في المجمل اللائحة بالكامل مفصلة لخدمة رئيس الاتحاد ووضع جميع الصلاحيات في يده.

وتعجب علواني من موقف المستشار خالد زين الذي تضامن مع السرجاني ومضيفًا أنه ليس من حقه التضامن لأنه رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ببيت الرياضة الكبير، وكان الأولى أن يبقي علي الحياد ولا يندفع وراء اخطاء السرجاني .

وأوضح فى تصريح خاص لوكالة “ONA” أن الكرة الطائرة أحد أهم الألعاب الجماهيرية في مصر بعد كرة القدم، وكان من الأولي أن يتم الإعلان عن لائحتها بشكل علمي سليم، وأول الخطوات طرح اللائحة في حوار مجتمعي لأسرة الكرة الطائرة من حكام ولاعبين ومدربين ومناقشتها، وبعدها يتم عرضها علي مجلس الأدارة، ويتم الدعوة إلى جمعية عمومية بشكل سليم، ولابد من ارسالها للاتحاد الدولي للكرة الطائرة حتي لا يتعارض أي من بنودها مع لائحة الاتحاد الدولي.