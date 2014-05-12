أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: الجسمي مع الفنانين المصريين في احتفال مركز راشد

Google+ Print
بالصور: الجسمي مع الفنانين المصريين في احتفال مركز راشد بالصور: الجسمي مع الفنانين المصريين في احتفال مركز راشد

الإثنين 12-05-2014 19:59

مبادرة متميزة قام بها مركز راشد للمعاقين حيث قام برعاية عدد كبير من المعاقين في بالتعاون مع جمعية "النور والأمل"، وقرر المركز العمل على رعاية المزيد من المعاقين خلال الفترة القادمة.
وبهذه المناسبة أقام المركز احتفالية ضخمة بأحد فنادق القاهرة بحضور الشيخ جمعة آل مكتوم ووزير السياحة المصري هشام زعزوع وعدد من الشخصيات الإماراتية البارزة إضافة إلى عدد من رموز الفن والثقافة من الإمارات، حيث حضرت الإعلامية المتألقة بروين حبيب والنجم الإماراتي حسين الجسمي الذي أكد خلال كلمته على المسرح أنه يعشق مصر مهما تلقى من ملامة على هذا الحب وأنه يجهز لأغنية جديدة سيتم إذاعتها خلال الأيام القادمة لحض المصريين على التصويت في الانتخابات القادمة وتمنى الجسمي السلامة والأمان والاستقرار لمصر.
شهدت الاحتفالية حضور مجموعة كبيرة من النجوم المصريين منهم فيفي عبده وهالة صدقي والإعلامية هالة سرحان وهبة مجدي وماجدة زكي والفنان هاني رمزي الذي أكد في كلمته على عمق العلاقات بين مصر والإمارات. ووجّه الشكر للإمارات حكومة وشعباً على وقوفهم إلى جوار مصر في محنتها. كما حرص على تقديم الفنانة صفاء أبو السعود قبل صعودها إلى المسرح مؤكداً أنها ساندته ووقفت إلى جواره عندما تمّ إيقاف فيلمه "أبو العربي". وكانت سبباً في إعادة عرض الفيلم مرة أخرى.
صفاء أبو السعود كانت في غاية الإبهار والتألق حيث قدمت مجموعة متميزة من استعراضاتها للأطفال بمنتهى الرشاقة والحيوية التي أبهرت الحضور وما أن غنت بنحبك يا مصر حتى اشتعل الحفل وتفاعل معها الحضور ووقفوا جميعاً يصفقون معها بمن فيهم وزير السياحة والشيخ جمعة.
الفنان محمد فؤاد، أيضا كان من نجوم الحفل حيث قدم مجموعة مع الأغاني مع أطفال مركز راشد من الصم والبكم الذين قدموا معه استعراضاً مميزاً. وأبدى فؤاد إعجابه الشديد بهم وتم تكريمه في نهاية الاحتفال.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية