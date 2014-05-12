بالصور: الجسمي مع الفنانين المصريين في احتفال مركز راشد

مبادرة متميزة قام بها مركز راشد للمعاقين حيث قام برعاية عدد كبير من المعاقين في مصر بالتعاون مع جمعية "النور والأمل"، وقرر المركز العمل على رعاية المزيد من المعاقين خلال الفترة القادمة.

وبهذه المناسبة أقام المركز احتفالية ضخمة بأحد فنادق القاهرة بحضور الشيخ جمعة آل مكتوم ووزير السياحة المصري هشام زعزوع وعدد من الشخصيات الإماراتية البارزة إضافة إلى عدد من رموز الفن والثقافة من الإمارات، حيث حضرت الإعلامية المتألقة بروين حبيب والنجم الإماراتي حسين الجسمي الذي أكد خلال كلمته على المسرح أنه يعشق مصر مهما تلقى من ملامة على هذا الحب وأنه يجهز لأغنية جديدة سيتم إذاعتها خلال الأيام القادمة لحض المصريين على التصويت في الانتخابات القادمة وتمنى الجسمي السلامة والأمان والاستقرار لمصر.

شهدت الاحتفالية حضور مجموعة كبيرة من النجوم المصريين منهم فيفي عبده وهالة صدقي والإعلامية هالة سرحان وهبة مجدي وماجدة زكي والفنان هاني رمزي الذي أكد في كلمته على عمق العلاقات بين مصر والإمارات. ووجّه الشكر للإمارات حكومة وشعباً على وقوفهم إلى جوار مصر في محنتها. كما حرص على تقديم الفنانة صفاء أبو السعود قبل صعودها إلى المسرح مؤكداً أنها ساندته ووقفت إلى جواره عندما تمّ إيقاف فيلمه "أبو العربي". وكانت سبباً في إعادة عرض الفيلم مرة أخرى.

صفاء أبو السعود كانت في غاية الإبهار والتألق حيث قدمت مجموعة متميزة من استعراضاتها للأطفال بمنتهى الرشاقة والحيوية التي أبهرت الحضور وما أن غنت بنحبك يا مصر حتى اشتعل الحفل وتفاعل معها الحضور ووقفوا جميعاً يصفقون معها بمن فيهم وزير السياحة والشيخ جمعة.

الفنان محمد فؤاد، أيضا كان من نجوم الحفل حيث قدم مجموعة مع الأغاني مع أطفال مركز راشد من الصم والبكم الذين قدموا معه استعراضاً مميزاً. وأبدى فؤاد إعجابه الشديد بهم وتم تكريمه في نهاية الاحتفال.

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