بالصور .. ننشر نتائج حملة اليوم الواحد بالأسكندرية‏‎

قام اللواء أمين عز الدين، مساعد الوزير لأمن الأسكندرية، بالأشراف على حمله أمنيه مكبره لضبط العناصر الخطره والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 قضية إحراز سلاح نارى عبارة عن (5 بندقية خرطوش و3 طبنجة و6 فرد خرطوش و45 طلقة مختلفة العيرة ) في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية و الذخائر بدون ترخيص.

كما تم تحرير 24 قضية اتجار بالمواد المخدرة عبارة عن 18 قضية اتجار فى الحشيش ” تزن حوالي 2.3 كيلو جرام ” و6 قضية اتجار هيروين و أفيون بإجمالى وزن 130 جرام في مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار فى الأقراص المخدرة تم ضبط 25 قضية أقراص مخدره بعدد 9585 قرص مخدر، وضبط 101 قضية إحراز سلاح أبيض و101 متهم بـ 101 قطعه في مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحه البيضاء.

وفي مجال مخالفة قانون المرور تم تحرير 1982 مخالفة مرورية وضبط 59 دراجة نارية، كما تم ضبط 25 قضية تعرض للإناث بالطريق العام و5 قضية محال عامه بدون ترخيص وقضية بلطجة لـ 4 متهمين بحوزتهم 4 طبنجة محدث صوت، و2 قضية فعل فاضح بالطريق العام و41 قضية تموينية مختلفة و14 ضبط وإحضار متهم هارب وسيارتين مبلغ بسرقتها في مجال القضايا النوعيه.

وفي مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام تم ضبط 30 حكم جناية و1164 حكم حبس جزئى ومستأنف 350 مخالفات.

كما تم ضبط 178 حالة إشغال طريق متنوعه و4 حالات تنفيذ قرارات إداريه صادره من حى المنتزة ” إزالة أكشاك خشبيه وبوفيهات ” بدون ترخيص و8 معدات بناء بدون ترخيص ” 5 خلاط – 3 لودر ” فى مجال رفع إشغالات الطريق، وجارى تحرير المحاضر اللازمه والعرض على النيابات المختصه .

الجدير بالذكر أن تلك الجهود قد لاقت استحسان المواطنين، و جاري العرض علي النيابة .