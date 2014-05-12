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ولى العهد السعودي يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدني

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ولى العهد السعودي يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدني ولى العهد السعودي يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدني

استقبل الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بجدة اليوم الأثنين ، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون والوفد المرافق لها.

وذكرت وكالة الأنباء أنه جرى خلال اللقاء استعراض وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما إلتقى الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودى ، آن باترسون , يرافقها السفير الأمريكي لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول , ونائب رئيس البعثة الأمريكية تيموثي ليندر كينغ , والملحق العسكري في السفارة الأمريكية العقيد عباس داهوك ، والمستشار مايكل شرودر .

ا.ش.ا

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