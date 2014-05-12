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استطلاع للرأي : حزب الاستقلال البريطاني سيفوز في الانتخابات الأوروبية القادمة

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استطلاع للرأي : حزب الاستقلال البريطاني سيفوز في الانتخابات الأوروبية القادمة استطلاع للرأي : حزب الاستقلال البريطاني سيفوز في الانتخابات الأوروبية القادمة

توقع استطلاع حديث للرأي فوز حزب الاستقلال البريطاني برئاسة نيجيل فاراج في الانتخابات الأوروبية القادمة نهاية الشهر الجاري.

وأظهر الاستطلاع  الذي أجراه مركز (يو جوف) لصالح (سكاي نيوز) البريطانية أن 31% من المشاركين سيصوتون للحزب المطالب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي متفوقا بست نقاط عن حزب العمال، الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 25%.

واحتل حزب المحافظين المركز الثالث بنسبة 23%، بينما جاء حزب الليبراليين الديموقراطيين في المركز الرابع بنسبة 9% فقط.
> وكشف الاستطلاع ، عن أن حزب الاستقلال يزداد شعبية ليس فقط على حساب المحافظين ، ولكن أيضا على حساب حزب العمال ، حيث انخفضت شعبية حزب العمال من 32% في بداية العام إلى 25% حاليا.

ا.ش.ا

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