لجنة الانتخابات الرئاسية : لا صحة لتمديد فترة تسجيل الناخبين الوافدين حتى نهاية الأسبوع

نفى المستشار عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية ، حول تمديد فترة تسجيل الناخبين الوافدين إلى نهاية الأسبوع الجارى.. مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا.

وقال المستشار سالمان في بيان له إن :”فترة تسجيل الوافدين انتهت يوم السبت الماضي وأنه لا توجد نية فى تمديدها إلى نهاية هذا الأسبوع كما يتردد ، وذلك حتى يتسنى للجنة توزيعهم على اللجان التى تم تسجيل رغباتهم فى الإدلاء بأصواتهم بها”،مؤكدا أنه لن يعتد بالاستمارات التى تسجل بعد التاريخ المذكور سواء تمت بالقارئ الآلى أو يدويا.

أ ش أ