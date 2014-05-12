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لجنة الانتخابات الرئاسية : لا صحة لتمديد فترة تسجيل الناخبين الوافدين حتى نهاية الأسبوع

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لجنة الانتخابات الرئاسية : لا صحة لتمديد فترة تسجيل الناخبين الوافدين حتى نهاية الأسبوع لجنة الانتخابات الرئاسية : لا صحة لتمديد فترة تسجيل الناخبين الوافدين حتى نهاية الأسبوع

نفى المستشار عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية ، حول تمديد فترة تسجيل الناخبين الوافدين إلى نهاية الأسبوع الجارى.. مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا.

وقال المستشار سالمان في بيان له إن :”فترة تسجيل الوافدين انتهت يوم السبت الماضي وأنه لا توجد نية فى تمديدها إلى نهاية هذا الأسبوع كما يتردد ، وذلك حتى يتسنى للجنة توزيعهم على اللجان التى تم تسجيل رغباتهم فى الإدلاء بأصواتهم بها”،مؤكدا أنه لن يعتد بالاستمارات التى تسجل بعد التاريخ المذكور سواء تمت بالقارئ الآلى أو يدويا.

أ ش أ

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