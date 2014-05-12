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رئيس البرلمان العربي يشيد باختيار أمير الكويت شخصية العالم العربي

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رئيس البرلمان العربي يشيد باختيار أمير الكويت شخصية العالم العربي رئيس البرلمان العربي يشيد باختيار أمير الكويت شخصية العالم العربي

رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان

أشاد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان باختيار منظمة الأسرة العربية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كشخصية العالم العربي للدعم الإنساني والمجتمعي.

وأعرب الجروان  في بيان أصدره البرلمان العربي من مقره بالقاهرة اليوم الاثنين عن سعادته بهذا الاختيار، وقال ” إن هذا الاختيار يضاف إلى سجل أمير الكويت الإنساني ويأتي عرفانا وتقديرا لجهوده الإنسانية المتواصلة والدؤوبة في مجال العمل الإنساني والمجتمعي عربيا وإسلاميا ودوليا”.

وأضاف الجروان إن “أمير الكويت ارتبط بالعمل الإنساني ولا تكاد تخلو المحافل الإقليمية والدولية من إشادة بجهوده وتقدير لمواقف الكويت الإنسانية وإسهاماتها الخيرة في شتى المجالات”.

ا.ش.ا

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