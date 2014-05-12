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موظفو القومي للترجمة يمنعون رئيسة المجلس من دخول مكتبها

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موظفو القومي للترجمة يمنعون رئيسة المجلس من دخول مكتبها موظفو القومي للترجمة يمنعون رئيسة المجلس من دخول مكتبها

رشا إسماعيل

قام موظفو المجلس القومى للترجمة اليوم بتنظيم مظاهرة ضد رشا الخضري رئيس المجلس واتهامها بالفساد المالى و الادارى ، ظهر اليوم بمقر المجلس بدار الأبرا المصرية .

وأفاد مراسل وكالة ONA للانباء أن موظفو المجلس قاموا بمنع رئيستهم من دخول مكتبها ، وقاموا بالتعدى على سيارتها ، كما قامت قوات الأمن بالتوسط مع الموظفين لحل الازمة ولكنهم رفضوا الاستماع إليهم واستمروا في فعاليتهم .

فيما هددت الشرطة  بتحرير محاضر للموظفين على قيامهم بالتعدى ومنع رئيستهم من الدخول لممارسة عملها ، ورفض الموظفي الاستماع لذالك غير قبول مطالبهم برحيل الدكتورة رشا الخضرى رئيسة المجلس .

 

(المراسل: محمود عبد الحفيظ)

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