موظفو القومي للترجمة يمنعون رئيسة المجلس من دخول مكتبها

قام موظفو المجلس القومى للترجمة اليوم بتنظيم مظاهرة ضد رشا الخضري رئيس المجلس واتهامها بالفساد المالى و الادارى ، ظهر اليوم بمقر المجلس بدار الأبرا المصرية .

وأفاد مراسل وكالة ONA للانباء أن موظفو المجلس قاموا بمنع رئيستهم من دخول مكتبها ، وقاموا بالتعدى على سيارتها ، كما قامت قوات الأمن بالتوسط مع الموظفين لحل الازمة ولكنهم رفضوا الاستماع إليهم واستمروا في فعاليتهم .

فيما هددت الشرطة بتحرير محاضر للموظفين على قيامهم بالتعدى ومنع رئيستهم من الدخول لممارسة عملها ، ورفض الموظفي الاستماع لذالك غير قبول مطالبهم برحيل الدكتورة رشا الخضرى رئيسة المجلس .

(المراسل: محمود عبد الحفيظ)