أتليتكو يبدأ الاستعداد لبرشلونة بدون كوستا وكورتوا

مدريد، (إفي): عاود فريق أتلتيكو مدريد يوم الاثنين مرانه استعدادا لمباراته أمام برشلونة يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من الليجا، والتي ستحسم الفائز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم لهذا الموسم.

وشهد المران غياب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والمهاجم دييجو كوستا للإصابة حيث أجريا مرانهما في صالة الألعاب الرياضية، بينما أدى كريستيان رودريجز مرانا منفردا لأنه يواصل تعافيه من الإصابة.

ويعاني دييجو كوستا من إصابة من "الدرجة الأولى في الفخذ الأيسر"، بينما لم يشارك كورتوا في المران على سبيل الاحتياط بعد أن أصيب بكدمة أمس خلال مباراة "الروخيبلانكوس" أمام مالاجا.

ويأتي مران أتلتيكو اليوم أن أهدر حسم لقب الليجا لصالحه بعد تعادله أمام مالاجا بهدف لكل منهما، وبذلك يتأجل حسم الفائز بالبطولة إلى السبت المقبل خلال مباراته أمام برشلونة والتي يكفي "الروخيبلانكوس" التعادل فيها للتويج باللقب.

وسيتمكن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو من استعادة خدمات دييجو جودين الذي غاب عن لقاء مالاجا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وسيسعى أتلتيكو مدريد السبت المقبل للتويج بأول لقب له في الليجا منذ عام 1996 ، في موسم تألق خلاله وحقق إنجازا آخر بتأهله إلى نهائي دوري الأبطال الأوروبي للمرة الأولى منذ 40 عاما.