لامبارد مع خماسي ليفربول في قائمة إنجلترا للمونديال

أعلن روي هودجسون مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم يوم الاثنين عن القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم بالبرازيل.

وجاءت قائمة الـ23 لاعبا بلا أي لاعبا محترفا خارج بريطانيا كما هي العادة، فيما تم إعلان 7 لاعبين كأسماء منتظرة قد تنضم للقائمة النهائية في حالة أصابة أي اللاعبين.

وضمت القائمة متوسط ميدان نادي تشيلسي فرانك لامبارد إلي جانب ثلاثي ليفربول، جيرارد، رحيم ستيرلينج، وهيندرسون.

وتواجد ثنائي مانشستر يونايتد مايكل كاريك وتوم كليفرلي في قائمة الانتظار.

ويلعب منتخب الأسود الثلاثة في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات أوروجواي وإيطاليا وكوستاريكا.

وتضم القائمة أسماء كل من:

حراسة المرمى: جو هارت (مانشستر سيتي)، بين فوستر (ويست بروميتش ألبيون)، فريزر فورستر (سيلتك).

الدفاع: لايتون بينز (إيفرتون)، جاري كاهيل (تشيلسي)، فيل جاجيلكا (إيفرتون)، جلين جونسون (ليفربول)، فيل جونز (مانشستر يونايتد)، لوك شاو (ساوثامبتون)، كريس سمولينج (مانشستر يونايتد).

الوسط: روس باركلي (إيفرتون)، ستيفن جيرارد (ليفربول)، جوردن هيندرسون (ليفربول)، أدم لالانا (ساوثامبتون)، فرانك لامبارد (تشيلسي)، جيمس ميلنر (مانشستر سيتي)، أليكس تشامبرلين (أرسنال)، رحيم ستيرلينج (ليفربول)، جاك ويلشير (أرسنال).

الهجوم: واين روني (مانشستر يونايتد)، ريكي لامبارت (ساوثامبتون)، دانيل ستوريدج (ليفربول)، دانيل ويلباك (مانشستر يونايتد).

وتم إعلان 7 أسماء كلاعبين في قائمة الإنتظار، وهم:

جون رودي (نوريتش سيتي)، جون فلاناجان (ليفربول)، جون ستونز (إيفرتون)، مايكل كاريك (مانشستر يونايتد)، توم كليفرلي (مانشستر يونايتد)، أندي كارول (وست هام)، جيرمين ديفو (تورنتو الأمريكي).