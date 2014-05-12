طعن ابنة محمود الجندي أثناء سطو على فيلته

تعرّضت فيلا الفنان المصري محمود الجندي لعملية سطو مسلح، انتهت بطعن ابنته، إذ أن اللص فوجىء بابنة الفنان وصديقتها فخشي من صراخهما فطعنهما بمطواة.

وفي تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، قال الجندي إنه لم يكن موجوداً في الفيلا وقت وقوع الحادث لكنه علم بالحادث، ولم يفكر في السرقة بقدر ما فكر في المكروه الذي أصاب ابنته وصديقتها، فهرول إلى المستشفى وقد فوجىء بالأطباء يخبرونه أن ثمة طعنات في جسد الفتاتين، إلا أنّ الطبيب المعالج طمأنه إلى أن الجروح سطحية.

يذكر أن الجندي تقدّم إلى قسم الشرطة ببلاغ بالواقعة ويجري البحث عن المجرم ولم يتم العثور عليه بعد.