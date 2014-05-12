مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا‎

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 أخرين أثر تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى قنا- نجع حمادى أمام قرية الجزيرية بمركز قنا.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى أشارة بوقوع تصادم سيارتين بمركز قنا ، وكشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة أجرة فى طريقها إلى مدينة قنا أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت بسيارة نقل في الاتجاة المعاكس مما نتج عنها مصرع ”رجب . ش. ح ” و “محمود . م . ا ” امقيمين بقرية الشويخات وأصيب 3 أخرون وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى قنا العام ، وتبين أن السرعة الزائدة وراء الحادث.

تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.