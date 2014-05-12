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أنشيلوتي: دفعنا ثمن انتصارات دوري الأبطال بخسارة الليجا

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أنشيلوتي: دفعنا ثمن انتصارات دوري الأبطال بخسارة الليجا أنشيلوتي: دفعنا ثمن انتصارات دوري الأبطال بخسارة الليجا

أ ش أ - قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن خسارة فريقه لقب الدوري الإسباني، جاء ثمنا للجهد الكبير الذي بذله لاعبوه خلال دوري أبطال أوروبا.

ونجح الفريق الملكي في الوصول إلى المباراة النهائية لمواجهة أتليتكو مدريد يوم 24 مايو الجاري.

وأوضح أنشيلوتي في تصريحات أدلى بها بعد الهزيمة أمام سلتا فيجو بهدفين دون رد "لم نحقق شيئا في مبارياتنا الثلاث الأخيرة بالدوري، ولم نحصل فيها إلا على نقطتين فقط ."

وتابع "اعترف بأن مستوى الحماس داخل الفريق تراجع كثيرا منذ فوزنا الساحق على بايرن ميونخ في قبل نهائي دوري الأبطال، وهو الأمر الذي دفعنا ثمنه غاليا."

وأضاف "ينبغي علينا الآن أن ننظر إلى الأخطاء التي ارتكبناها سابقا وأن نحاول استعادة طاقتنا من جديد استعدادا لمباراة النهائي أمام اتليتكو مدريد."

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