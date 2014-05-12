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انتحار مواطن بحي الضواحي ببورسعيد لعدم قدرته علي الإنجاب

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انتحار مواطن بحي الضواحي ببورسعيد لعدم قدرته علي الإنجاب انتحار مواطن بحي الضواحي ببورسعيد لعدم قدرته علي الإنجاب

انتحر رجل في العقد الخامس من العمر داخل شقته بحي الضواحي ببورسعيد و اكتشف زوجته و والده انتحاره داخل شقته بمنطقة مساكن زمزم .

و كان قد تبلغ لقسم شرطة الضواحى بمديرية امن بورسعيد من المدعو / (ف -س -ع) – مقيم دائرة القسم .. بإكتشافة إنتحار نجله المدعو / ( م ) ــ 46 سنه .. داخل الشقه سكنه بمساكن زمزم – دائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة مدلاه بسلك كهربائى أبيض اللون مثبت بمنتصف الصاله ملفوف حول رقبته .

بسؤال والده .. علل إنتحار نجله لمروره بضائقة نفسيه لعدم الإنجاب ولم يتهم أو يشتبه فى وفاته جنائياً .

- بسؤال زوجته المدعوة / (ك – أ – ع ) – قررت بأنها عند عودتها لمنزلها لم يستجيب زوجها لطرقها على باب الشقه .. فقامت بالاتصال بوالده الذى حضر وقام بفتح باب الشقه وبالدخول إكتشفوا إنتحار زوجها .. ولم تتهم أو تشتبه فى وفاته جنائياً .

تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى بورسعيد العام ..حيث ورد تقرير مفتش الصحة يرجح ان سبب الوفاه يرجع الى توقف مفاجى بالتنفس من أثر الشنق .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية و امر اللواء محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بسرعة تحويل المحضر للنيابة .

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